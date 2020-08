Kim Kardashian e Kanye West foram este domingo fotografados no aeroporto quando aterravam no regresso a casa, em Miami.

O casal foi visto pelos fotógrafos ao lado dos quatro filhos de ambos: North, Saint, Chicago e Psalm.

De acordo com a imprensa internacional, a socialite e o rapper regressavam de umas férias em família na República Dominicana. Os dias em família foram vistos como uma uma última tentativa para salvar o casamento do casal depois de todas as polémicas que têm protagonizado nos últimos tempos.

Será que resultou?

