A propósito do 'Big Brother - Duplo Impacto', que junta vários ex-concorrentes de reality shows, a ex-'Casa dos Segredos' Vânia Sá resolveu usar as suas redes sociais para deixar clara a sua opinião sobre a temática.

"Sou concorrente de RS [reality show]! Tenho orgulho em ser concorrente de RS! Nós somos feitos de recordações e claro, para mim será sempre parte de mim, ISTO! ISTO, que não dá muito bem para descrever. Há quem ache que é uma vergonha gritar aos sete mundos quem somos, MAS EU TENHO ORGULHO. EU SOU CONCORRENTE DE RS", começa por escrever, orgulhosa do seu percurso.

Vânia não tem dúvidas de que entrar na 'Casa dos Segredos' "foi uma grande conquista". "Concorrem imensas pessoas, não é uma sorte eu ter sido escolhida? EU ACHO! A minha história não podia ser diferente", escreve, revelando em seguida quantas vezes foi convidada a participar nos formatos da TVI.

"Fui convidada seis vezes, entrei em três, concorri a um. Lembro-me de cada casting como se fosse hoje! À terceira vez que lá fui, a Lisboa, tentar a minha sorte, perguntaram-me porque é que se eu entrasse as pessoas iam gostar de mim! A minha resposta? 'Não me interessa se os outros gostam de mim!' E continua a ser tão verdade como há sete anos", garante.

Quanto ao 'Big Brother' que agora decorre, a empresária do norte explica que é "um misto de sensações" analisar o jogo de fora. "ADORO ver, adoro ler as pessoas, adoro ver as reacções, adoro simplesmente! Adoro ser concorrente e ser espectadora! Tenho visto o jogo dentro e o de fora", termina, garantindo estar "com um pé lá dentro, outro cá fora".

