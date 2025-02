"Obviamente que estava à espera", reagiu Vânia Sá ao conversar com os jornalistas na manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, sobre a sua expulsão do 'Secret Story - Desafio Final'.

"Contra dinheiro, não há argumentos", brincou a empresária ao referir-se aos participantes que enfrentou em nomeações, nomeadamente a Ossman.

Publicidade gratuita às suas marcas? Houve ou não puxão de orelhas da TVI?

Vânia Sá aceitou voltar a um reality show 10 anos depois da sua primeira experiência num programa semelhante - o 'Secret Story', mas desta vez com um objetivo bem delineado: conseguir promover os seus negócios.

"Vou ali, vou fazer publicidade e depois, quando vier, trabalho o triplo daquilo que já trabalho, se é que é possível, com estes números novos", disse, referindo que queria conseguir aumentar o número de seguidores das suas páginas - que no futuro podem tronar-se possíveis compradores.

"Vivo deste público. O público que vê a TVI é o meu público e, portanto, não podia fechar as portas a uma oportunidade que muitos têm de pagar imenso para ter - conseguir uma publicidade de minutos", realçou.

Questionada se terá informado a estação de que iria, logo na sua entrada, promover os seus produtos, marcas e páginas, Vânia esclareceu: "Não posso desvendar o marketing assim, disse que aceitava e pronto".

"Não venho aqui para fazer amigos, não faço favores a ninguém. Para vir aqui dar um barranquinho de vez enquanto, sem me zangar muito, tinha de ganhar alguma coisa com isso".

A propósito de ter recebido algum tipo de aviso por parte da produção, assegurou não ter acontecido.

"Tive avisos da parte da minha mãe, quando entrou lá dentro disse: já chega", contou, lembrando o momento em que Felicidade Sá entrou no jogo como convidada.

Feita a publicidade, Vânia não tem dúvidas de que o melhor era mesmo abandonar o jogo nesta altura. "Como não ia ganhar o prémio e não, estar lá dentro só significava, para mim, perder dinheiro", afirmou, explicando que sentia que seria impossível ganhar já que sempre entrou em relity shows depois da estreia e que isso a fez ter menos força entre os fãs dos programas.

Estratégia de marketing imita concorrentes do 'Big Brother Brasil'?

Vânia entrou no jogo com uma estratégia delineada e uma 'máquina' a trabalhar para si. A concorrente deixou vídeos gravados sobre cada look que usou no programa e ainda com respostas aos comentadores do formato que, já previa, falariam mal de si. A empresária explica que tinha vídeos com comentários "bons e maus", mas apenas os maus foram revelados - já que a sua equipa considerou que lhe foram feitas apenas críticas.

"Há seis anos quando entrei no 'Like Me' já foi com a intenção de me promover, porque na altura tinha desenhado uma marca de desporto e já queria preparar tudo isso. Efetivamente, naquela altura, não tinha condições para ter uma equipa, neste momento tenho funcionários que ficaram encarregues dessa situação e foi mais fácil para mim tornar isso possível", confessou a respeito da sua estratégia.

A estratégia de Vânia é nova em Portugal, mas já foi usada por concorrentes do 'Big Brother Brasil', que entraram no reality show deixando preparadas verdadeiras campanhas de marketing.

"Obviamente que vendo personagens no Brasil a crescer tanto, infelizmente aqui em Portugal não acontece, claro que sim, claro que acabo sempre por me inspirar em pessoas que chegam a algum lado", disse ao ser questionada sobre as suas inspirações.

"O problema aqui é que não estamos no Brasil, aqui os concorrentes de reality shows são só concorrentes de reality show, muitas vezes menosprezados por outras pessoas da televisão, que acham que são mais importantes que nós e, no fundo, até não. Somos iguais, eles estão a desempenhar um papel, nós podemos estar ou não. Mas, efetivamente, nós é que estamos 24 horas no canal, e somos o canal mais visto", apontou.

"É muito fácil ler um papel, decorar uma fala e ir para a frente de uma câmara durante uma hora. E se os fecharem, se lhes tirarem a comida, o sono, o telemóvel e as pessoas? Se calhar já não era assim tão fácil apontar o dedo. Acho que o preconceito parte mesmo daqui e gostava mesmo que isso não fosse assim, porque somos muito poucos os concorrentes de reality shows que conseguimos alguma coisa, porque alguns desistem devido a esta bolha negra que se gera em torno dos concorrentes", continuou, endereçando críticas a quem a condenou por ter resolvido voltar a entrar num programa televisivo deste género.

"Porque é que eu, mulher que atualmente estou bem no mundo dos negócios, financeiramente... Estou bem em todos os prismas, porque é que não posso aceitar novamente? Então, vocês que estão a comentar, estão a dizer que só falhados é que entram? O preconceito parte daqui, a partir do momento em que não consideram ser possível uma mulher bem resolvida e com tudo entrar", completou.

