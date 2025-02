Vânia Sá deu muito que falar a propósito da sua participação no 'Secret Story - Desafio Final'. A empresária entrou no reality show pronta a publicitar as suas marcas e com uma estratégia de marketing montada.

Em entrevista recente aos jornalistas, confessou ter tido alguma inspiração nos concorrentes de 'Big Brother Brasil', revelou se levou, ou não, um puxão de orelhas da TVI e contou ter gravado muito mais vídeos do que aqueles que foram partilhados na sua página.

Vânia gravou previamente respostas a comentadores, positivas e negativas, prevendo o que iriam dizer a seu respeito, bem como vídeos sobre os vários looks que ia usando no programa. Porém, parece que a estratégia que montou não foi seguida à risca.

Esta terça-feira, 19 de fevereiro, a empresária publicou um vídeo, que já devia ter sido partilhado antes, no qual apelava às suas seguidoras e fãs que não gastassem dinheiro nas votações de 'Desafio Final'. Às imagens, Vânia juntou um texto no qual se mostra furiosa com a funcionária que deixou responsável pelas partilhas na sua página.

"Desculpem estar a publicar isto agora! Efetivamente confiei na pessoa errada que me prejudicou! Gravei imensos vídeos e se vocês já achavam genial, imaginem se publicavam tudo segundo as minhas instruções! Lamentavelmente não posso voltar a prender-me 21 dias, mas acreditem que ia rebentar com a internet", referiu.

"Há oportunidades que só passam uma vez na vida e eu desperdicei desta forma confiando e pagando à pessoa errada para o cargo! Podem só deixar-me na mesma o vosso amor? Porque idiota já me sinto desde que abri as minhas redes e percebi a importância de escolhermos a dedo os nossos colaboradores testando ao máximo as suas competências", completou, dando a entender que não voltará a confiar na pessoa em questão.