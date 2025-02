Vânia Sá foi expulsa do 'Secret Story - Desafio Final' na noite de domingo 16 de fevereiro, horas depois conversou com o jornalista sobre a saída, revelou se recebeu, ou não, um puxão de orelhas da TVI por ter usado a participação no reality show para fazer publicidade às suas marcas e ainda recordou uma polémica antiga.

Em 2021, aquando da participação da sua mãe, Felicidade Sá, no 'Big Brother', Vânia Sá ameaçou avançar com um pedido de auditoria ao canal. A empresária mostrou-se na época indignada com a expulsão da mãe, alegando que teria existido manipulação dos votos.

Volvidos quatro anos, Vânia assumiu que tudo não passou de um momento de tensão, uma reação a quente, e admitiu que não chegou a avançar com o processo.

"Isto é tudo muito bonito, mas nós queremos é concorrer, nós gostamos é da experiência. Ainda hoje já li comentários a dizer que foi manipulação [a sua saída do 'Secret Story'], porque, obviamente, quem gostar de mim vai dizer isso", disse.

"É reagir a quente, porque há todo um processo por trás disto. É só reagir a quente, é Vânia a ser Vânia. Na altura foi muito comentado, é verdade, mas não passou disso. Até porque não tinha ambição de trancar a minha mãe definitivamente na TVI e ela fazia falta cá fora. Foi só o momento, em que fiquei revoltada, mas já passou", esclareceu, por fim.