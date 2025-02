"Não tinha relação profissional com a Catarina Miranda", assegurou Vânia Sá em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, 17 de fevereiro.

Horas após ter abandonado a casa do 'Secret Story - Desafio Final', a empresária conversou com a imprensa e explicou a relação com a participante de 'Big Brother 2024'.

"Fiquei de a vestir no 'Dilema', ela durou uma semana [no reality show] e foi só isso. Não há muito a dizer. Ela manda-me mensagens e eu respondo, não há nenhum mal-entendido. Está tudo certo", assegurou, por fim, a respeito da alegada desavença entre ambas.