Wilson Teixeira, que se tornou conhecido após participar no reality show 'Secret Story', saiu em defesa de Vânia Sá, devido a uma polémica com a TVI - que a levou a ser expulsa da última gala do 'Secret Story - Desafio Final'.

Numa partilha no Instagram, o treinador de futebol realçou:

"Há pessoas que vivem para criticar, mas poucas são as que se dão ao trabalho de conhecer e valorizar!

E a verdade é que a Vânia sempre foi mais do que as manchetes, mais do que as polémicas e, definitivamente, muito mais do que aquilo que alguns escolhem ver.

A Vânia é uma mulher lutadora. Uma amiga como poucas, que está sempre lá para os seus e aqueles que ama.

Daquelas que não desistem, que trabalham de sol a sol, que não esperam que as oportunidades lhes batam à porta - criam-nas. Aprendeu a ser assim. E continua a ser.

Empreendedora, resiliente e determinada a construir o seu caminho, apesar de todas as pedras que lhe atiram".

© Instagram/Wilson Teixeira

Vale notar que Vânia deu que falar com o visual que escolheu para usar na final do reality show, no qual chegou a ser concorrente. Tratava-se de um vestido que tinha gravado o nome das suas marcas - assim como as respetivas páginas de Instagram.

