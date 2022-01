Nuno Homem de Sá revelou em entrevista à imprensa esta segunda-feira que tinha protagonizado um conflito com Bruno de Carvalho horas antes de a gala de domingo ir para o ar.

O ator, que acabou por ser o mais votado para sair naquela mesma noite, garantiu ter sido ameaçado e empurrado pelo antigo dirigente do Sporting.

Agora, depois de a polémica ter disparado nas redes sociais, a TVI resolveu mostrar imagens inéditas da discussão entre os dois.

"Ouvi dizer que foram emitidos certos sons que ofendem a minha espiritualidade e a minha religião", começa por dizer Nuno Homem de Sá, que visivelmente irritado bate com duas tampas de panela diante do rosto de Liliana Almeida e Bruno de Carvalho.

"Não faço a mínima ideia do que é que estás a falar", reagiu o empresário. "Estás a ofender-me a mim, à minha religião e à minha espiritualidade", retorquiu o ator.

"Então bora lá resolver isto. Vamos ao confessionário", atirou Bruno. Apesar de resistente, Nuno Homem de Sá acabou mesmo por entrar no local com o colega a quem à porta ainda chamou "dissimulado".

As imagens do que aconteceu dentro do confessionário não foram ainda reveladas, porém o ator afirmou na entrevista acima referida que foi neste momento que acabou por ser ameaçado e empurrado. Recorde aqui as declarações de Nuno Homem de Sá.

Já Bruno de Carvalho referiu na cadeira quente da noite de domingo que o assunto será tratado fora do programa com recurso a um tribunal.

Veja aqui as imagens agora divulgadas pela TVI.

