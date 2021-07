As novidades sobre o novo reality show da TVI não param de chegar. Depois de terem sido revelados os concorrentes, as casas onde irá decorrer o programa e o leque de comentadores do formato, eis que o canal decidiu reforçar a equipa com um nome surpreendente.

Aos comentadores do programa anteriormente anunciados, Luísa Castel-Branco, Joana Albuquerque, Flávio Furtado, Andreia Filipe, Laura Braz e Susana Dias Ramos, junta-se agora o humorista angolano Gilmário Vemba.

A informação foi comunicada de forma oficial pela estação de Queluz de Baixo, através de nota enviada às redações.

Gilmário Vemba, bem como o restante painel, irá marcar presença nos diários da tarde do formato, apresentados de segunda a sexta-feira por Mafalda de Castro.

'O Amor Acontece' estreia este domingo, dia 4 de julho, e conta com apresentação de Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira.

