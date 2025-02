Luísa Castel-Branco nunca foi fã de Miguel Vicente e esta convicção da comentadora do 'Secret Story - Desafio Final' mantém-se. Ainda esta quinta-feira, dia 6, a escritora voltou a tecer duras críticas ao atual concorrente do reality show da TVI.

"Detesto o Miguel! Detesto! Continuo a não gostar do jogo do Miguel, não gosto do Miguel", afirmou.

"Acho patético aquela coisa de virar a casa ao contrário", acrescentou, referindo-se ao momento em que o concorrente desarrumou todo o jardim depois de lhe terem escondido o tabaco.

