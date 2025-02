Miguel Vicente começou a manhã de quarta-feira, 5 de fevereiro, exaltado. O concorrente irritou-se dentro da casa de 'Secret Story - Desafio Final', da TVI, depois de ter percebido que os colegas tinham-lhe escondido os cigarros.

Irritado e com pouca paciência, Miguel ameaçou os restantes participantes do reality show de que iria atirar as malas de todos à piscina.

"10 minutos para os cigarros aparecerem. Ou os meus cigarros aparecem, ou as malas de todos vão para a piscina. Todos, vão as malas de todos", gritou, sem conseguir esconder a sua ira.

Eis as imagens:

