João Ricardo conversou com os jornalistas horas depois de ter decidido abandonar a casa do 'Secret Story - Desafio Final'. O ex-participante do reality show explicou as razões que o levaram a desistir, quebrou o silêncio sobre a alegada proximidade com Márcia Soares e ainda revelou ter sido 'tramado' por uma fã.

João Ricardo partilhou que está neste momento sem dar grande utilidade ao seu número de telefone, já que o contacto foi tornado público.

"Vou trocar de telefone", disse. "Houve uma fã que ficou com o número e espalhou, o meu telefone não para de tocar", lamentou.

"Felizmente não são ameaças, isso não existe, mas não para. Recebo imensas mensagens, recebo imensas chamadas de números anónimos", confessou ainda, mostrando-se algo incomodado.

João Ricardo admitiu, na mesma entrevista, que não tem o número de telefone de Márcia Soares, o que nos leva a crer que poderá ser precisamente por esta razão. O jovem tem usado as redes sociais para ser contactado, tal como contou à imprensa.