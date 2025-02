As discussões estão imparáveis no 'Secret Story - Desafio Final', com Vânia Sá e Inês Morais a liderarem, quase sempre, os momentos de tensão.

Na tarde de terça-feira, 4 de fevereiro, as duas participantes voltaram a desentender-se e a troca de farpas subiu novamente de tom.

"És um ser completamente desprezível, horrível", atirou Vânia, acusando Inês de estar "contente por o amigo", João Ricardo, ter decidido desistir do jogo na segunda-feira.

"Não gosto de ti, és super egocêntrica", ripostou Inês durante a troca de palavras.

Veja aqui como tudo aconteceu.

