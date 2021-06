A poucos dia da grande estreia do novo reality show 'O Amor Acontece', a TVI resolveu revelar a identidade dos concorrentes que no próximo domingo, dia 4 de junho, vão ser apresentados ao público no pequeno ecrã.

'O Amor Acontece', recorde-se, será apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira e tem como objetivo ajudar os participantes a encontrarem o amor.

O formato é uma adaptação do holandês 'Let Love Rule', onde cada casal tem um primeiro encontro que pode durar desde 24 horas até um máximo de quatro dias.

Ao final de cada dia, o par terá de decidir se quer continuar a viver aquela experiência ou se, pelo contrário, prefere dar uma oportunidade ao amor com outros participantes. Toda a experiência é passada dentro de quatro paredes, sendo que cada casal ficará a viver numa casa.

Inicialmente vão existir quatro casas e quatro casais distintos. Quem são eles? Espreite a galeria e fique a conhecer todos os concorrentes de 'O Amor Acontece'.

