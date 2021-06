Depois do sucesso de 'BB2020', 'Big Brother - A Revolução' e 'BB Duplo Impacto', o reality show de sucesso da televisão portuguesa regressa à TVI. A grande novidade foi confirmada no site oficial do canal, que agora revela em comunicado enviado à imprensa novos pormenores sobre esta edição do formato.

O regresso de 'Big Brother' terá "uma nova casa, construída de raiz, novas regras de jogo e provas e desafios que vão testar as capacidades e resiliência dos novos concorrentes".

A TVI promete uma "edição surpreende" e com ainda mais novidades.

"Se gosta de novas experiências e viver desafios radicais, aproveite esta oportunidade e participe no casting para o programa de maior sucesso das últimas décadas em Portugal", pode ainda ler-se na nota enviada à imprensa.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem registar-se em: https://endemol.pt/casting/reality/

