A TVI confirmou no seu site oficial o regresso de um dos programas de maior sucesso da televisão portuguesa: o 'Big Brother'.

"Depois do sucesso do 'BB2020' e do 'Big Brother - A Revolução', que tiveram como vencedoras Soraia e Zena, vem aí mais um 'Big Brother' para animar os seus dias", comunica a estação cuja diretora de ficção e entretenimento é Cristina Ferreira.

Ainda no site da TVI é anunciado que as inscrições para a nova edição do reality show já estão abertas.

"Se quer ter uma nova experiência, aproveite esta oportunidade e participe no casting", apela o canal, que abre as inscrições em: https://endemol.pt/casting/reality/.

