Esta terça-feira, 25 de fevereiro, terminaram as inscrições para a nova edição do 'Big Brother', o reality show da TVI.

Tal como se pode ler no site do canal, "no ano que marca os 25 anos da estreia, o 'Big Brother' está de regresso à estação da TVI e vai voltar a fazer história! Este é o desafio que pode mudar radicalmente a sua vida".

Se acompanha o programa, sabe que o perfil ideal para fazer parte do 'Big Brother' é saber "enfrentar os desafios, conviver sob pressão e conquistar o público".

Recorde-se que Inês Morais foi a grande vencedora do 'Big Brother 2024'. Reveja o momento aqui.

Leia Também: Joana Diniz confessa: "Saí com um hate que tinha medo de andar na rua"

Leia Também: Francisco Monteiro sobre Miguel Vicente: "Enche-me zero as medidas"