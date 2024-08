Guilherme Castelo Branco irá fazer parte da equipa do programa 'V+Fama', um formato dedicado ao mundo das celebridades e do cor-de-rosa do novo canal da TVI - V+TVI.

A novidade foi dada esta quarta-feira dia 7 de agosto, no programa 'Dois às 10'.

Adriano Silva Martins, que estará à frente do programa, revelou ainda que contará com nomes como António Leal e Silva, Pimpinha Jardim, Cláudia Jacques, Pedro Caldeira (filho), Jaciara Dias e Pedro Capitão.

O programa estreia a dia 10 de agosto.

Leia Também: Descobrimos quando estreia a nova 'Casa dos Segredos'