Carolina Carvalho foi a convidada especial do talk show 'The Emergente Show', conduzido por Tiago David, ao vivo em Marco de Canaveses. No episódio revelou que já tinha beijado um ator com mau hálito.

No programa 'V+ Fama' desta quinta-feira, 7 de novembro, Adriano Silva Martins, António Leal e Silva, Guilherme Castelo Branco e Pedro Capitão criticaram este comentário da atriz.

"Um beijo, dois atores, luzes, câmara... e mau hálito", começou por apresentar Adriano Silva Martins. "Foi esta a má experiência de Carolina Carvalho num set de filmagem. O que vale é que uma pastilha acabou por salvar tudo".

Guilherme Castelo Branco destacou o facto de a atriz "não querer ferir nenhuma suscetibilidade" ao não mencionar o nome do ator em questão.

Já Pedro Capitão rematou num tom diferente: "Olha, conversa de mau gosto, é o que eu te digo. Acho que tudo isto era desnecessário".

"Também fizeram a pergunta, não é?", interrompeu Guilherme Castelo Branco.

No meio dos 'remates' dos comentadores, António Leal e Silva mostrou o seu descontentamento. "Há temas que não se falam", afirmou. "Mesmo que nos perguntem, são temas pessoais, são coisas que acontecem no set de filmagem. Hálitos, zonas com gasómetros, coisas de estômago, intestinais... Há temas que são proibidos".

