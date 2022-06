"Trocámos o Rock in Rio pelo Rock in Escola". Foi desta forma, sem deixar de lado o característico bom humor, que Pedro Fernandes partilhou com os fãs os planos para este sábado, 25 de junho.

O pai 'babado' esteve a assistir a um concerto do filho mais novo, Martim, e fez questão de destacar este momento único na sua página de Instagram.

"E o Martim vai cantar The Beatles! Uma escola que escolhe fazer um tributo aos Beatles na festa de fim de ano só pode ter o meu reconhecimento. Parabéns a todos, incluindo os The Peakles. Excelente tributo", disse ainda na legenda de uma fotografia em que aparece com a mulher, Rita Fernandes.

"Desculpa Roberta Medina. Amanhã eu volto", terminou, na brincadeira, referindo que este domingo é dia de estar presente no último dia do Rock in Rio Lisboa de 2022.

