O cantor Fernando Daniel deu um concerto no sábado, dia 7 de setembro, na Festa do Livro de Belém, em Lisboa, e teve a presença ilustre do Presidente da República na plateia.

Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou o espetáculo no meio do público e, depois, fez questão de cumprimentar o artista português, momentos que Fernando Daniel fez questão de assinalar nas suas redes sociais.

"Que noite bonita… Obrigado Belém, obrigado Sr. Presidente", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Já não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa é 'apanhado' entre o público num concerto. O Chefe de Estado foi visto no concerto de Ed Sheeran, no Rock in Rio, e no espetáculo de Pearl Jam, no NOS Alive.