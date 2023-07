Treat Williams morreu há um mês, aos 71 anos, vítima de um acidente de mota em Dorset, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Uma data marcante que foi destacada no Instagram pela filha do ator, Ellie.

Esta quarta-feira, dia 12 de julho, a jovem de 24 anos recorreu à sua página de Instagram para recordar o pai e o dia em que se despediu dele.

"Nunca vivi este tipo de luto, por isso é difícil colocar os meus pensamentos em palavras. [...] Há um mês que estou em casa com a minha família, em Vermont, mas parece que foi ontem que entrei a correr num avião para casa depois de receber aquela chamada", escreveu Ellie junto de várias imagens antigas em que aparece na companhia do pai.

"Parece que ele está apenas a filmar. No entanto, continuo a esquecer-me que ele não vai voltar para casa desta vez. Este amor é um amor único na vida. O amor incompreensível de um pai pela sua filha, e o amor ilimitado de uma filha e total admiração pelo seu pai", desabafou.

"Pai, amo-te mais do que as palavras conseguem descrever. Deste-me a melhor vida e nunca podia ter sonhado ter um pai melhor. Obrigada por me amares completamente. Sei que vai caminhar comigo ao meu lado por toda a eternidade. Até nos encontrarmos na próxima vida, Ellie Belly", completou.

Recorde-se que além de Ellie, o ator é ainda pai de Gill, ambos fruto da relação com Pam Van Sant.

