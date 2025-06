Morreu o filho mais velho de Johnny Carson, Christopher Carson, aos 74 anos.

Um amigo próximo, Howard Smith, revelou que Chris morreu no início do ano, como relata a People. No podcast 'Nostalgia Tonight', este explicou que soube da notícia há cerca de dois meses, através do sobrinho de Johnny, Jeff Sotzing.

Johnny Carson, recorde-se, teve três filhos com a primeira mulher, Joan Morrill Wolcott: Chris, que nasceu em 1950; Rick, que nasceu em 1951; e Cory, que nasceu em 1953. Rick morreu aos 39 anos num acidente de carro em junho de 1991.

