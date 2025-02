Morreu o ator Tony Isbert, no dia 19 de fevereiro, aos 74 anos, neto do lendário Pepe Isbert e filho da atriz María Isbert.

De acordo com a imprensa espanhola, o ator esteve no hospital devido a um pneumotórax, tendo recebido alta na segunda-feira passada. No entanto, durante dois dias deixou de atender o telemóvel, deixando a família preocupada.

Fontes próximas confirmaram que Tony Isbert foi encontrado já sem vida na casa com vivia na cidade espanhola Santander, segundo o El Diario Montañés.

Tony Isbert nasceu no dia 5 de dezembro de 1950 e veio de uma família de reconhecidos atores espanhóis. Começou a carreira no cinema em 1969, no filme '¿Es usted mi padre?'. Ganhou popularidade nesse mesmo ano ao integrar o elenco de 'Carola de día, Carola de noche' ao lado de Marisol.

Leia Também: Cantora mexicana Paquita la del Barrio morre aos 77 anos