David Jason foi visto em público horas depois do anúncio da morte da colega Diane Langton, com quem se cruzou em 'Only Fools And Horses'.

De acordo com o Daily Mail, o ator esteve presente na estreia do Cirque du Soleil Corteo, que decorreu no Royal Albert Hall, em Londres, na noite de quarta-feira.

Mas não esteve sozinho. O ator contou com a companhia da mulher, Gill Hinchcliffe, e da filha Sophie.

Enquanto passava pela passadeira vermelha do evento, David Jason mostrou-se bem disposto, apesar da partida recente da colega.

