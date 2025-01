Anita Dobson falou sobre o estado de saúde do marido, o guitarrista dos Queen Brian May, que no ano passado sofreu um AVC.

Quando marcou presença no Cirque du Soleil, segundo o The Sun, Anita Dobson contou que o artista está "estável".

"O início do ano foi de altos e baixos. Ambos estivemos com gripe, mas levamos as crianças até à Lapónia. O Brian agora está estável. Nunca esteve tão feliz desde que nos mudámos. Para mim foi uma surpresa porque sou uma miúda de Londres, nascida e criada, por isso ir para o interior, para uma casa que parecia dar muito trabalho, foi um choque. Ele ama os pássaros e os animais", partilhou.

"Estamos apenas a relaxar neste momento. Passar tempo em casa é muito bom", acrescentou, destacando também que devemos "viver cada dia como se fosse o último".

"Não é fácil fazer isso. Esquecemo-nos e pensamos sempre que temos mais tempo, mas temos que estar cientes que a vida é preciosa e que pode mudar num estalar de dedos", disse.

