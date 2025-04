Benson Boone esteve em destaque no primeiro fim de semana do festival Coachella, especialmente por ter interpretado o tema 'Bohemian Rhapsody’, dos Queen, e ter levado a palco o guitarrista Brian May.

No entanto, a reação do público perante a presença de Brian May não foi a que Benson Boone esperava, e até fez um vídeo a brincar com o pouco entusiasmo da plateia.

Com uma banana na mão a fingir ser um microfone e a fazer playback de ‘Bohemian Rhapsody’, o artista escreveu: "Eu a tentar com que o público do Coachella entenda que o Brian May é uma lenda, e entenda o impacto cultural que ele teve na música e no mundo."

Mas não ficou por aqui e na segunda atuação no Coachella, Benson Boone provocou o público com um 'convidado surpresa'. "Esperem só para ver quem vou levar para o 'Bohemian Rhapsody' hoje", disse numa publicação que fez no TikTok.

Já em palco, o cantor foi buscar um 'cardboard cutout' (um enorme cartão com uma fotografia de Brian May em tamanho real).

