Morreu a atriz inglesa Diane Langton, aos 77 anos, como foi confirmado esta quarta-feira, de acordo com o Daily Mail.

"Sinto-me triste por anunciar que a Diane Langton morreu esta manhã", confirmou o agente da estrela de 'Hollyoaks', esta quarta-feira. Até à data, a causa da morte não foi revelada.

"A Diane teve uma carreira rica e notável, em palco, em filmes e na televisão, incluindo a interpretação da icónica Nana McQueen em 'Hollyoaks'", destacou.

De seguida, recordou que a atriz estudou na Corona Academy e começou a sua carreira como dançarina, tendo-a levado a viajar pela Europa.

Diane Langton nasceu em Somerset e estreou-se no cinema ao lado de grandes atores britânicos, como Charles Hawtrey e Kenneth Williams, em 'Carry On Teache' ('Com Jeito Vai Mestre'), de 1959.