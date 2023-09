Os fãs de Taylor Swift não têm dado descanso a Travis Kelce desde que a cantora e o jogador de futebol americano começaram a ser associados a um possível romance.

O atleta acabou mesmo por quebrar, finalmente, o silêncio em torno deste tema, optando por falar no podcast que partilha com irmão, Jason, intitulado 'New Heights'.

O episódio em causa só será divulgado daqui a algumas horas mas, de acordo com um teaser já partilhado nas redes sociais, já é possível ouvir Jason dizer a Kelce o seguinte: "Temos evitado falar deste assunto por respeito à tua vida pessoal, mas agora precisamos conversar sobre isto".

"A minha vida pessoal já não é assim tão pessoal. Eu fiz isto comigo mesmo, Jason, eu sei disso", respondeu Travis Kelce.

O irmão do jogador ainda foi mais longe e em tom de brincadeira acrescentou: "Então, Trav, como te sentes com o facto de a Taylor Swift te ter colocado no mapa?".

Ora veja:

Leia Também: Travis Kelce 'fechou' restaurante para a equipa... e para Taylor Swift

Leia Também: Taylor Swift e Travis Kelce: Afinal, são ou não um casal?