Parece ser cada vez mais óbvio que Taylor Swift tem, de facto, um novo amor. A cantora norte-americana tem vindo a ser associada ao jogador de futebol americano Travis Kelce e há agora uma nova atualização sobre este alegado romance.

Depois de ter assistido a uma vitória dos Kansas City Chiefs, equipa que Kelce representa, a artista e o atleta seguiram para um restaurante, de forma a poderem ter um encontro romântico.

Para facilitar isso mesmo, Taylor comprometeu-se a pagar as contas de todos os clientes que estavam neste mesmo espaço, conforme foi revelado no TikTok por uma cibernauta que tinha uma amiga neste local.

"Estava toda a gente a jantar quando a empregada disse que estava tudo pago, embora tivessem de sair", pode ouvir-se nesta publicação. Ora veja:

No entanto, o Entertainment Tonight divulgou uma outra versão dos acontecimentos. O tabloide refere que os funcionários do restaurante "abordaram gentilmente" os clientes e que lhes pediram que abandonassem o espaço com alguma urgência. Em forma de compensação, terão sido oferecidas algumas bebidas.

Ainda de acordo com esta fonte, o restaurante foi depois ocupado por um grande grupo de pessoas, composto por amigos de Travis Kelce e pela comitiva do mesmo, e que a festa foi uma celebração da vitória dos Kansas City Chief nessa mesma noite. No entanto, também o ET confirma a presença de Taylor Swift.

