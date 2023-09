Parece que Taylor Swift e Travis Kelce estão a levar a relação com calma.

Depois de a cantora ter assistido ao jogo do Kansas City Chiefs contra o Chicago Bears no Arrowhead Stadium, no Missouri, este domingo, dia 24, uma fonte próxima da cantora e do jogador disse à revista People que os dois ainda estão nos "super, super primeiros dias" de se conhecerem .

"Eles estão a divertir-se", acrescentou a fonte, sublinhando que Taylor e Travis estiveram juntos antes de ela marcar presença no jogo. "Esta foi a primeira vez que a Taylor conheceu a mãe e o pai [de Travis], e todos estavam divertidos. Ela estava super tranquila e discreta, a conversar com os seus amigos e familiares".

