Anos antes de Taylor Swift ter encontrado o amor com Travis Kelce, falou sobre o peso da fama nas suas relações, numa entrevista ao 60 Minutos, em 2011.

Esta semana, a entrevista voltou a surgir, desta vez no podcast A Second Look. Nela, a cantora, que tinha 21 anos na altura, disse que preferia namorar com alguém que estivesse confortável com o seu nível de fama.

"É tão devastador quando existe o click, mas o teu nível de conforto com a fama é tão diferente [da pessoa com quem se namora]. Porque eu não quero saber… Não me importa quem está a olhar mas, para algumas pessoas, importa", disse na época.

A cantora e o jogador de futebol americano Travis Kelce já falaram sobre o mesmo tópico, afirmando estarem ambos confortáveis com o olhar do público.

