Toy revelou-se profundamente emocionado ao ver imagens da filha, Beatriz Prates, uma das concorrentes do reality show 'Dilema'. Durante uma conversa com Marie, Beatriz - que é enteada do cantor, mas foi criada por este desde os três anos - lembrou os momentos em que os colegas da escola faziam bullying com ela, por causa de Toy.

Ainda assim, esta revela que sempre recebeu muito amor em casa, quer da mãe, quer de Toy, que nunca a diferenciou dos outros filhos.

"Deixa-me respirar primeiro...", afirmou de lágrimas nos olhos.

"Família são aquelas pessoas que nós temos, que escolhemos também. A Beatriz é minha filha", realçou, destacando a "força" da jovem.

"Os meus filhos sempre sofreram algum bullying por isso, quando o pai é conhecido, é normal", lamenta.

Veja aqui o momento.