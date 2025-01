Beatriz Prates começou o ano de 2025 apaixonada. A enteada de Toy confirmou estar numa relação.

Questionada pelos seguidores do Instagram sobre como terá conhecido o novo namorado, a antiga participante do reality show 'O Dilema' disse:

"Conhecemo-nos há quatro anos, porque tínhamos amigos em comum, mas nunca nos chegámos a conhecer realmente até ao ano passado".

Recorde-se que a enteada do cantor Toy deu que falar após a sua participação em 'O Dilema' devido a um alegado envolvimento romântico com Diogo Marcelino. Apesar de próximos no jogo, depois de abandonarem o reality show, a amizade entre Beatriz e Diogo acabou mesmo por terminar da pior forma e os dois cortaram relações.



© Reprodução Instagram - Beatriz Prates

