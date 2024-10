O fim da relação de amizade entre Beatriz Prates e Diogo Marcelino, que se conheceram e ficaram próximos aquando da participação de ambos em 'O Dilema', continua a dar que falar na imprensa cor de rosa.

Esta terça-feira, 29 de outubro, a enteada de Toy esteve no 'Dois às 10', da TVI, e voltou a falar publicamente sobre o tema.

"É uma coisa normal da vida. Desejo-lhe tudo de bom, mas deixámos de nos dar. Expliquei isso quando me vieram perguntar, que nos afastámos, e até disse que no futuro poderíamos ser amigos. Acho que ele não gostou muito, até me bloqueou. Depois, foi dizer que realmente não me queria mesmo na vida dele. Mas está tudo bem", explicou a jovem, assegurando sentir-se de consciência tranquila.

"Acho que não fiz nada de mal [para ele me bloquear]", lamentou.

A respeito da personalidade de Diogo Marcelino, com quem chegou a especular-se que poderia vir a ter um romance, Beatriz confessa: "Há ali coisas que não acho muito normal, tendo em conta a idade que ele tem. Há coisas que não concordo e que não faria."

