Tony Lemos foi encontrado sem vida a 13 de outubro de 2020 e, dois anos depois deste falecimento, a banda Santamaria, da qual o artista fazia parte, assinalou a data.

Através das redes sociais, o grupo musical partilhou uma fotografia de Tony, acompanhada do seguinte texto: "Dois anos, 730 dias, 43 800 horas, 2 628 000 minutos, 157 680 000 segundos passam vagarosamente sem a tua presença. Eras uma sinfonia de alegria e orgulho para todos nós, e para sempre o serás.

É inaceitável falar de ti com verbos no passado, quando ainda estás presente em todas as formas. É possível sentir a tua influência em cada nota de cada música, em cada sorriso daqueles que a escutam, em cada lágrima dos que sentem a tua falta, em cada movimento dos que instruíste na tua arte e que carregam o teu legado.

Hoje não é um dia comum de tristeza, é uma celebração de ti e para ti. Sabemos que a estás a ver algures, e que tens aquele sorriso tímido no canto dos lábios, que é tênue, mas mostra apreço e aprovação. Esperamos estar a perpetuar a tua essência da forma que queres, e prometemos continuar a cuidar-te e aos teus.

Para os que não te conheciam, e viam apenas um artista, o homem dos sete instrumentos, queremos que eles saibam que também és o homem dos sete corações, que cuidava e estimava tudo e todos. Sempre foste demasiado bom para esta mera existência mortal, no entanto, de forma egoísta, admitimos que te queríamos manter aqui connosco. Dessa forma, não seríamos privados do oceano que eram os teus olhos e da bondade que carregavas contigo por onde quer que passavas.

Saudade é uma palavra demasiado plebeia para descrever o vazio que deixaste nas nossas vidas. Hoje e todos os dias honramos-te, como pai, como filho, como irmão, como tio, como artista, como ser humano...", poder ler-se.

