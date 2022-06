Filipa Lemos, irmã de Tony Lemos, esteve hoje, 30 de junho, à conversa com Júlia Pinheiro. A artista recordou a morte de Tony, em 2020, na sequência de um burnout, revelando como está a lidar com o processo de luto.

A convidada começou por lembrar que na altura em que recebeu a trágica notícia estava sozinha no México.

"Lembro-me de estar horas a tentar falar com a minha mãe, a ouvir os meus sobrinhos na altura, e a tentar articular o regresso a Portugal num momento de pandemia", descreve.

"Estive 10 dias sem verter uma lágrima, andei em piloto automático, achei que tinha uma missão a cumprir", acrescenta, destacando o seu lado "resiliente e resistente".

A entrevistada sublinha que não deu conta que o irmão estava a passar por uma fase mais crítica, até porque este não demonstrava sinais disso.

"Sabíamos que ele estava doente, não era um quadro depressivo, mas sim de burnout, de cansaço geral. Pediu duas semanas antes para regressar ao psiquiatra com um discurso perfeitamente normal. Não percebi nada", lamenta.

"Acho que a pandemia bloqueou o meu irmão, o facto de parar, de ter tempo para pensar excessivamente... Ele preocupava-se demais com os outros, esquecia-se que existia e limitava-se a sobreviver", revela Filipa.

Ainda sobre isso, confessou: "Não me culpo, mas assumo que falhei com ele, não no sentido de não o ter percebido, mas no sentido de que estava numa outra luta que era minha. Não percebi que tinha falta do motor impulsionador dele que era a irmã. Acho que se estivesse estado cá as coisas seriam um bocadinho diferentes".

Hoje, Filipa afirma que ainda se está a habituar a viver sem a presença física do irmão, garantindo que nunca mais encontrará alguém com quem possa partilhar a mesma cumplicidade.

Veja a entrevista completa.

