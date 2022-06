Sara Barradas partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um divertido vídeo no qual surge a brincar, deitada na cama, com Fernanda Serrano e Joana Seixas, com quem contracena na novela da TVI 'Quero é Viver'.

"Acham que parecemos irmãs a sério? A partilhar a mesma cama de casal?", fala Sara para a câmara, entre gargalhadas.

Risos esses que levaram a que um dos técnicos pedisse para as atrizes saírem.

"Acabamos de ser expulsas", notou a artista.

"Falta disciplinar por mau comportamento! Vamos ou vamos calar-nos? Eis a questão", brincou ainda na legenda da publicação.

Veja o vídeo na galeria.

