As quatro irmãs da novela 'Quero é Viver' voltaram a juntar-se. Fernanda Serrano, Rita Pereira, Sara Barradas e Joana Seixas, as atrizes que davam vida às 'manas' da novela de sucesso da TVI, ficaram inseparáveis desde que contracenaram juntas na trama e sempre que conseguem juntam-se para passarem uns dias de férias no Algarve.

"À Terceira foi de vez! A Serrano foi encher de beijos, conversas longas e muitos sorrisos, estas nossas tardes de manas! Já tinha tantas saudades do nosso abraço", declarou Fernanda Serrano ao partilhar imagens, algumas delas em topless, que têm marcado esta aventura.

"As 'manas' de 'Quero é Viver' estão juntas para mais umas férias. Descubra as diferenças", disse Rita Pereira que, além das fotografias atuais, mostrou imagens semelhantes captadas no encontro das quatro em 2022.

