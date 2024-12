Tom Cruise deu mais força aos rumores de que está romanticamente ligado à sua agente, Maha Dakhil. Ainda na noite de quarta-feira, dia 18 de dezembro, foram vistos juntos em Londres.

Depois de as especulações de um possível romance terem surgido em setembro, agora o jantar romântico do qual desfrutaram levou a que ficassem de novo no centro das atenções.

"Foram vistos a trocar muitas carícias e pareciam muito íntimos", contou uma fonte ao Daily Mail, referindo-se ao jantar. As imagens deste momento foram divulgadas pelo menos meio de comunicação, mas também já foram parar às redes sociais.

Leia Também: Tom Cruise foi apoiar Timothée Chalamet em exibição de novo projeto