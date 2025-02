Timothée Chalamet recebeu um convite da Cartier para lhe organizar uma festa com o intuito de celebrar a sua nomeação para Melhor Ator nos Óscares.

Em vez de uma festa com jantar, ou numa discoteca, o ator escolheu uma noite de póquer.

Frazier Tharpe, editor da GQ, esteve presente no evento super exclusivo e escreveu sobre ele na revista.

De acordo com Tharpe, a noite contou com várias estrelas, e até Kylie Jenner, namorada do ator, jogou numa das mesas de póquer.

Kid Cudi, Rich Paul, Tobey Maguire, Marcus Mumford, e Nathan Fielder estavam entre a lista de convidados.

As fotografias da festa privada chegaram rapidamente às redes sociais e houve uma, de Timothée e Kylie, que se destacou.