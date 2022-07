Tatanka é o convidado de hoje, 2 de julho, do 'Alta Definição'. Uma entrevista onde abre o coração e fala do seu percurso e da família.

Ao reconhecer que houve "excessos", lembrou: "O rock and roll foi muito bocadito pesado".

"Cresci de uma maneira diferente de todos os meus amigos", partilhou depois, lamentando ainda o facto de a mãe não o ter visto cantar.

"Esse é um dos maiores desgostos que eu tenho", disse ainda.

Um entrevista que é transmitida na véspera da grande final do 'Ídolos', onde cumpre o papel de jurado. De recordar que Tatanka representou Portugal com os The Black Mamba na Eurovisão de 2021.

