Esta segunda-feira, dia 13, Tânia Ribas de Oliveira foi surpreendida com uma homenagem da equipa com quem trabalha no programa da RTP, 'A Nossa Tarde'.

Conforme se pode ver por um vídeo entretanto partilhado, a determinada altura, a apresentadora vê descer um ramo de flores com uma mensagem que a deixou com lágrimas nos olhos.

Veja o momento de seguida!

