Assim como nos restantes canais generalistas portugueses, também a RTP continua com os diretos dos programas das manhãs e das tardes. Tânia Ribas de Oliveira é quem ocupa a hora a seguir ao almoço, com 'A Nossa Tarde', e têm sido diferentes os looks que tem escolhido para os programas.

Ainda esta semana, a apresentadora destacou-se com as suas diversas escolhas, entre visuais compostos por vestido, calças ou saia.

Por isso, destacamos esta semana as diferentes escolhas de Tânia Ribas de Oliveira na rubrica Look da Semana.

Veja na galeria e escolha o seu preferido.

