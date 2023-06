O príncipe Louis é, sem dúvida, uma das grandes estrelas da família real britânica. O filho mais novo de William e Kate Middleton tem feito as delícias dos fotógrafos e admiradores da família real com as traquinices que vai fazendo em ocasiões públicas.

Um vídeo divulgado nas redes sociais e que compara pai e filho mostra precisamente isto.

Num primeiro momento surge Louis, de cinco anos, a brincar nas celebrações da coração de Carlos III e, posteriormente, o próprio William também quando tinha cinco anos.

Ora veja:

