O príncipe William divulgou uma rara mensagem pessoal de agradecimento a todos os soldados da guarda real que participaram na parada feita a propósito do aniversário do rei Carlos III.

Conforme destaca a imprensa internacional, vários soldados desmaiaram por causa do calor intenso que se fazia sentir.

"Um enorme agradecimento a todos os soldados que participaram na Colonel’s Review esta manhã ao calor. As condições eram difíceis, mas todos fizeram um grande trabalho. Obrigada", escreveu o príncipe de Gales de 40 anos.



© Twitter - Príncipe William

Vale notar que os guardas estavam em ensaios para o Trooping the Colour, que acontecerá na próxima semana por causa do aniversário do monarca. A cerimónia destaca o dia de anos do soberano há mais de 260 anos. Foi William quem liderou a parada de ensaio este ano pela primeira vez.

