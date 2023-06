Ambos estiveram presentes no casamento do príncipe Hussein da Jordânia com Rajwa Al-Saif.

Hussein da Jordânia, herdeiro ao trono e filho mais velho dos reis Abdalá e Rania, deu o nó com Rajwa Al-Saif esta quinta-feira, dia 1 de junho, e juntou várias caras muito conhecidas. Entre os presentes, o príncipe William e Kate Middleton estavam na lista e, a dada altura, o filho mais velho do rei Carlos III foi visto a conversar com a filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Ivanka Trump - que também foi convidada para o luxuoso casamento. Este momento ficou registado em imagens que rapidamente chegaram à imprensa internacional, estando também a circular nas redes sociais. Ivanka estava na companhia do marido, Jared Kushner. Para a ocasião, a filha de Donald Trump escolheu um vestido azul de mangas compridas enquanto o companheiro usou o tradicional smoking preto com colete branco. Leia Também: Família de Kate Middleton foi ao casamento do príncipe da Jordânia