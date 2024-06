O príncipe Louis é o membro preferido da família real britânica para muitos admiradores e não é difícil perceber porquê. Nos eventos oficiais em que marca presença, o filho mais novo dos príncipes de Gales dá sempre nas vistas devido às suas traquinices.

O Trooping the Colour, celebração oficial do aniversário do rei Carlos III, que aconteceu este sábado, 15 de junho, não foi exceção.

O menino, de seis anos, fez as delícias dos fotógrafos quando subiu à varanda do Palácio de Buckingham devido às suas expressões características.

Isto depois de ter deixado a mãe, Kate Middleton, a rir, ao fazer uma dança: Príncipe Louis voltou a fazer das suas e deu nas vistas com... dança

Veja as imagens na galeria.