Se há membro na família real britânica que diverte os admiradores é o príncipe Louis. O filho mais novo do príncipe William e da princesa Kate, de seis anos, voltou a dar nas vistas - como costuma acontecer nos eventos públicos - durante as celebrações do Trooping the Colour.

A determinado momento do evento Kate esteve numa das janelas do Palácio de Buckingham a assistir à parada das tropas.

Foi nesta ocasião que Louis, mostrando o seu lado mais divertido e traquina, decidiu fazer uma dança.

Ao ver o sucedido, Kate não resistiu e começou a rir-se. Já a princesa Charlotte, a irmã mais velha, chamou-o à atenção.

Ora veja:

