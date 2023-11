Antes de terminar 2023, ainda há mais um príncipe que completará 18 anos. Depois da princesa Leonor de Espanha, do príncipe Christian da Dinamarca, do príncipe Emmanuel da Bélgica e da princesa Alexia da Holanda, no dia 3 de dezembro, o príncipe Sverre Magnus da Noruega atingirá a maioridade.

Sverre é o filho mais novo dos príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit, e ocupa o terceiro lugar na linha da sucessão ao trono, atrás do pai e da irmã, a princesa Ingrid.

Para comemorar a data, os seus avós, os reis Harald e Sônia, organizaram uma festa, que consistirá num almoço, que vai ter lugar dois dias antes do aniversário do príncipe, no dia 1 de dezembro.

O evento decorre no Palácio Real de Oslo, onde além da Família Real, está prevista a presença de representantes da vida oficial do país, bem como de organizações juvenis.

Esta será a segunda grande celebração deste género na corte nórdica, depois de a princesa Ingrid ter soprado 18 velas no ano passado. Como futura princesa herdeira, os avós organizaram-lhe um jantar de gala, que teve como convidadas diversas figuras da realeza europeia.

